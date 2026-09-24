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Congresso.
25 settembre 2026 alle 00:46

Malattie del cuore, esperti a confronto 

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Oggi e domani Oristano ospita il 31esimo congresso nazionale di Ecocardiografia clinica, organizzato dall’Arca, Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali.

Il presidente Enrico Cuozzo, cardiologo con studio a Oristano, anticipa i temi che affronteranno i medici provenienti da ogni parte d’Italia nelle due giornate oristanesi: «Le malattie cardiovascolari – ricorda Cuozzo – costituiscono la più importante causa di morte nei paesi industrializzati. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto enormi progressi fornendo dei validi strumenti, idonei a ridurre considerevolmente la mortalità e morbilità legate alle malattie cardiovascolari. La finalità del Congresso è quella di prendere in considerazione nuovi aspetti terapeutici e richiamare l’attenzione alla necessaria cultura del curare il paziente nella sua centralità, implementando le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici». I lavori, all’Hotel Mistral 2, inizieranno oggi alle 10,30. A seguire le relazioni sul diabete e l’obesità, la tromboflebite, le malattie rare, le sindromi infiammatorie mio-pericardiche, la prevenzione cardiovascolare. Domani si parlerà delle patologie delle valvole cardiache per concludere con la discussione sugli argomenti trattati. ( a. m. )

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