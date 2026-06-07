«Mai festini in villa» De Los Santos ritratta le accuse a Minetti 

Roma. Un documento di quattro pagine redatte davanti ad un notaio in Uruguay per ritrattare quanto riferito al Fatto Quotidiano sulla vicenda Minetti. Graciela Mabel De Los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che nelle scorse settimane aveva raccontato di festini nella villa di Punta del Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha ribaltato le proprie dichiarazioni con un atto inviato in Italia. Davanti al notaio ha sostenuto di non aver mai assistito a episodi legati a escort o ad attività riconducibili ai fatti per cui l’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in Italia in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione (oltre che a 1 anno e un mese per peculato nella Rimborsopoli lombarda). E Marco Travaglio, direttore del Fatto, annuncia che da oggi pubblicherà le chat con la donna: «Faremo parlare gli atti con i dialoghi da cui sono nate le nostre interviste e sarà la gente a giudicare sui fatti come sempre». E intanto contesta che la donna non abbia autorizzato l’uso del proprio nome o sia stata travisata. La nuova versione di De Los Santos è stata trasmessa a istruttoria già terminata alla Procura generale di Milano, che l’ha inoltrata al ministero della Giustizia. Quindi il documento è giunto al Quirinale e finirà nel fascicolo con la relazione della Pg milanese che ribadisce la correttezza dell’iter della clemenza. La testimone ora dichiara di «non avere mai visto che la signora Minetti fosse coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute». Secondo la ricostruzione dei legali di Minetti, la donna avrebbe lavorato nella villa solo per un breve periodo. Le sue dichiarazioni, tuttavia, avevano alimentato polemiche politiche e mediatiche, mettendo in discussione il presupposto del “cambiamento di vita” che aveva contribuito al provvedimento di clemenza firmato dal presidente della Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA