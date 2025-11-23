Maduro nel mirino Usa: «Pronta la destituzione» 

Caracas . Donald Trump è pronto per lanciare la fase due in Venezuela, usando la minaccia del bastone mentre offre la carota del dialogo a Nicolás Maduro, per spingerlo a farsi da parte, magari con un esilio dorato. A rivelare la possibile svolta è l’agenzia di stampa Reuters. A far temere una escalation è anche il recente avviso della Federal aviation americana (Faa) alle principali compagnie aeree, su una «situazione potenzialmente pericolosa» durante il sorvolo del Venezuela.

Sei vettori hanno già cancellato i voli da e per Caracas, tra cui la spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean di Trinidad, la brasiliana Gol e la cilena Latam. La Reuters, che ha parlato con quattro funzionari americani, precisa di non essere stata in grado di stabilire l'esatto tempismo o la portata delle nuove operazioni, né se Trump abbia preso o meno una decisione finale. Ma in cima alla lista delle operazioni coperte ci sarebbe proprio un’azione contro Maduro. E la Cia sarebbe già autorizzata.

A questo punto la fase due potrebbe scattare già in settimana, quando gli Usa prevedono di designare il Cartello de los Soles come organizzazione terroristica straniera per il suo presunto ruolo nell'importazione di droghe illegali negli Usa. Le notizie su un'imminente azione americana si sono moltiplicate dopo che Washington ha dispiegato ingenti forze militari nei Caraibi. La Casa Bianca aveva anche ventilato l'idea di lanciare volantini anti-Maduro su Caracas tramite aerei militari Usa, in concomitanza con il suo 63° compleanno. Ma il leader venezuelano ha festeggiato indisturbato e alla vigilia della ricorrenza è apparso in pubblico ballando sulle note di una canzone popolare che ripete «plis pitz forever, no crazy war», in un inglese maccheronico. Ovvero, «per favore pace per sempre, non una guerra folle».

