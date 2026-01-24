Madre e figlia investite sulle strisce 

Stavano raggiungendo la chiesa dei Santi Pietro e Paolo per la messa del sabato sera: hanno attraversato via Is Mirrionis ma sono state investite da un’auto. Una 91enne è stata soccorsa è accompagnata nel vicino Santissima Trinità con assegnato un codice giallo. Più grave la figlia, 67 anni: ha riportato un brutto trauma facciale. Era cosciente ma soltanto i successivi accertamenti medici svolti al Brotzu, dove è stata portata d’urgenza dal 118, potranno chiarire le sue reali condizioni per una prognosi. La conducente della vettura, 77 anni, si è fermata subito ed è rimasta ad assistere alle operazioni di soccorso sotto choc.

La grande paura

Sul posto per i rilievi sono arrivati gli agenti della Municipale. Da una prima ricostruzione le due donne stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, dirette verso il lato di via Is Mirrionis dove si trova la chiesa. L’auto ha travolto madre e figlia, e la conducente si è subito fermata per capire cosa fosse successo. Sono stati momenti di grande apprensione. Le due donne durante le operazioni di soccorso sono rimaste sempre coscienti. Ha subito destato preoccupazione lo stato di salute della donna più anziana, vista l’età. Ma alla fine ad aver riportato le lesioni più gravi è stata la figlia, accompagnata in ambulanza al Brotzu, d’urgenza, dal personale del 118. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il pericolo

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti della Municipale, arrivati dopo le segnalazioni di alcuni testimoni e quella della centrale operativa del 118, sembra che le due donne si trovassero sulla strisce pedonali. Nel momento dell’investimento stava piovendo. La conducente della vettura non ha fatto in tempo a frenare, travolgendo le due donne. Probabilmente l’impatto principale è stato sulla figlia che ha dunque attutito il colpo subito dall’anziana madre. Alcune persone avrebbero assistito all’incidente e la loro versione servirà per ricostruire con precisione quanto accaduto. E il personale della Polizia Locale sta inoltre verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona che abbiano ripreso le fasi dell’investimento. Verrà poi sentita anche la conducente e, se in grado, le due donne ferite.

