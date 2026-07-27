Macchina in fiamme dopo l’incidente 

Momenti di apprensione ieri mattina, attorno alle 10, nella rotatoria tra via Stamira e via Peretti, a Pirri, dove un principio d’incendio ha interessato un’auto coinvolta in un tamponamento. Per cause in corso di accertamento, subito dopo l’urto dal veicolo si sarebbero sviluppate alcune fiamme, domate in pochi minuti grazie al tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del fuoco.

Sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area – chiudendo temporaneamente la corsia di immissione alla 131 Dir – e a regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso. Non si sono registrati feriti gravi e la situazione è tornata in poco tempo sotto controllo.

L’episodio ha avuto però inevitabili ripercussioni sul traffico. Per consentire lo spegnimento dell’incendio e la successiva rimozione del mezzo con l’intervento di una gru, è stata temporaneamente chiusa la bretella di accesso ala 131 Dir. La circolazione ha subito rallentamenti fino al completamento delle operazioni, dopodiché, attorno alle 11.40, la viabilità è stata ripristinata.

RIPRODUZIONE RISERVATA