VaiOnline
Pirri.
28 luglio 2026 alle 00:36

Macchina in fiamme dopo l’incidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di apprensione ieri mattina, attorno alle 10, nella rotatoria tra via Stamira e via Peretti, a Pirri, dove un principio d’incendio ha interessato un’auto coinvolta in un tamponamento. Per cause in corso di accertamento, subito dopo l’urto dal veicolo si sarebbero sviluppate alcune fiamme, domate in pochi minuti grazie al tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del fuoco.

Sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area – chiudendo temporaneamente la corsia di immissione alla 131 Dir – e a regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso. Non si sono registrati feriti gravi e la situazione è tornata in poco tempo sotto controllo.

L’episodio ha avuto però inevitabili ripercussioni sul traffico. Per consentire lo spegnimento dell’incendio e la successiva rimozione del mezzo con l’intervento di una gru, è stata temporaneamente chiusa la bretella di accesso ala 131 Dir. La circolazione ha subito rallentamenti fino al completamento delle operazioni, dopodiché, attorno alle 11.40, la viabilità è stata ripristinata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Accise e caro carburanti, Isola nella morsa dei rincari

Ieri un litro di diesel costava in media quasi 2 euro e 20 Benzinai in difficoltà, ma il conto ricade sui consumatori 
Marco Noce
Il lutto

L’addio ad Andrea e l’urlo disperato: «Fillu miu, amore»

Un fratello morto, l’altro in carcere: lo strazio di mamma Bernardetta 
Giorgia Daga
Regione

Pd, avanti sulle riforme Lai: «Non saremo  i notai della Giunta»

Gli indirizzi per la nuova stagione politica Il segretario: «La sanità resta la priorità» 
L’assalto

«Non è dissenso ma solo violenza»

Meloni nel cantiere dell’Alta Velocità Quattro fermi, quasi 1500 identificati 
Roma

Ucciso per difendere l’amico rapinato

Egiziano colpito alla testa con un cacciavite. Fermato un 28enne gambiano 
La guerra in Iran

L’ultima chance per la diplomazia

Donald Trump pronto a un nuovo attacco se dovessero fallire i colloqui 