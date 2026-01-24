VaiOnline
Il fenomeno.
25 gennaio 2026 alle 00:26

Ma gli abbandoni in città non si fermano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La mattina alle 10, a Genneruxi, emerge già una piccola discarica. Accanto a un cassone per la raccolta degli indumenti usati, sacchetti di indifferenziato, bottiglie di vetro e di plastica, cartacce, cartoni di pizza, tovaglioli. Per ogni spazio liberato dal Comune, ogni giorno ce n’è un altro che si riempie di rifiuti. «È un fenomeno che non riusciamo a contrastare», dice Edoardo tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. «Gli operatori della raccolta fanno il massimo per ripulire le aree ricoperte di rifiuti attorno a mastelli e cassoni, ma puntualmente pochi giorni dopo il problema si ripresenta», aggiunge. «Occorre una pianificazione», dice ancora, «altrimenti il problema non lo risolviamo».

Dentro la città, gli incivili prendono di mira soprattutto i cestini stradali: gettano all’interno i sacchetti dell’immondizia che avrebbero l’obbligo di smaltire correttamente e una volta che questi si riempiono, se ne fregano e abbandonano i sacchetti a terra. Finché in poche ore non si crea la montagnetta di rifiuti. «Ormai la situazione è sempre più fuori controllo», dice Tocco, «bisogna intervenire con urgenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 