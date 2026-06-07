VaiOnline
Torino.
08 giugno 2026 alle 00:51

Lupin nella casa d’aste: in 4 minuti rubati gioielli per un milione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. Quattro minuti per trafugare un tesoro da un milione. È un colpo da professionisti quello messo a segno sabato notte ai danni della casa d’aste Sant'Agostino, documentato dalle telecamere di sorveglianza: i ladri, a volto coperto, si sono intrufolati nel locale forzando i dispositivi di sicurezza e, mentre suonava l’allarme, hanno arraffato gioielli, preziosi e orologi dopo avere fracassato le vetrine con delle mazze. Il tutto dalle 4,20 alle 4,24. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto erano le 4,29 e gli i ladri si erano già dileguati, spiega un lungo comunicato con cui la Sant’Agostino ha deciso di rendere noto l’accaduto.

Per domani e per mercoledì 10 giugno era in programma un’asta e la maison, dopo avere sottolineato che il valore degli oggetti aveva un prezzo di partenza di un milione che con i probabili rilanci la quota sarebbe aumentata, ha informato il pubblico di avere «una capiente assicurazione che sta venendo attivata anche a garanzia di proprietari».

«Vedere le immagini è stato scioccante», ha commentato la titolare, Vanessa Carioggia. L’inventario del tesoro trafugato è già stato stilato: l’elenco comprende un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati affiancato da due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini “Cantamessa” in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido “Bonanza” in oro giallo e linee spezzate in platino, una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790. È scampato al furto un “bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati”: i carabinieri lo hanno trovato sul pavimento del salone. Come se ai ladri fosse caduto durante la fuga o nella concitazione del furto eseguito al cronometro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  