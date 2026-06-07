Lupin nella casa d’aste: in 4 minuti rubati gioielli per un milione 

Torino. Quattro minuti per trafugare un tesoro da un milione. È un colpo da professionisti quello messo a segno sabato notte ai danni della casa d’aste Sant'Agostino, documentato dalle telecamere di sorveglianza: i ladri, a volto coperto, si sono intrufolati nel locale forzando i dispositivi di sicurezza e, mentre suonava l’allarme, hanno arraffato gioielli, preziosi e orologi dopo avere fracassato le vetrine con delle mazze. Il tutto dalle 4,20 alle 4,24. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto erano le 4,29 e gli i ladri si erano già dileguati, spiega un lungo comunicato con cui la Sant’Agostino ha deciso di rendere noto l’accaduto.

Per domani e per mercoledì 10 giugno era in programma un’asta e la maison, dopo avere sottolineato che il valore degli oggetti aveva un prezzo di partenza di un milione che con i probabili rilanci la quota sarebbe aumentata, ha informato il pubblico di avere «una capiente assicurazione che sta venendo attivata anche a garanzia di proprietari».

«Vedere le immagini è stato scioccante», ha commentato la titolare, Vanessa Carioggia. L’inventario del tesoro trafugato è già stato stilato: l’elenco comprende un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati affiancato da due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini “Cantamessa” in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido “Bonanza” in oro giallo e linee spezzate in platino, una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790. È scampato al furto un “bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati”: i carabinieri lo hanno trovato sul pavimento del salone. Come se ai ladri fosse caduto durante la fuga o nella concitazione del furto eseguito al cronometro.

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