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Nuoto.
17 marzo 2026 alle 00:15

Lunghe distanze: Piras,  Rivano e Iannuzzelli ok 

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Distanze lunghe e staffette hanno completato nel weekend a Oristano il quadro dei campionati sardi Invernali di nuoto in vasca corta, senza assegnare altri pass per i Criteria giovanili di Riccione.

In copertina ci va ancora la Junior esperina Silvia Piras, che negli 800 ha fatto meglio di tutte con il tempo di 8’43”04, nuovo record sardo assoluto (oltre che Cadetti e Juniores), unica sotto i 9’. Con 9’09”30 c’è la Cadetta Carla De Santis (Sport Full Time). Successo di Piras anche nei 1500 con 17’01”59, sempre davanti a De Santis (17’16”83) e alla Junior Sofia Elisei (17’43”73), pure della Sport Full Time. In campo maschile, doppietta dell’Acqua Sport grazie ai due classe 2008 Andrea Iannuzzelli (15’49”60 sui 1500) e Mirko Rivano (8’20”14 sugli 800), sempre davanti al compagno di società.

Nelle staffette 4x100 misti maschili si sono imposte Sport Full Time (Cadetti, 3’51”36), Acqua Sport (Juniores, 3’55”99) e Atlantide (Ragazzi, 3’55”94); nei femminili Acqua Sport (Cadette, 4’29”71), Esperia (Juniores, 4’26”66) e Atlantide (Ragazzi, 4’46”37. Le classifiche finali per società premiano Sport Full Time (Cadetti), Atlantide (Juniores) e Esperia (Ragazzi).

Per ciò che concerne i pass per i Criteria di Riccione, sono 16 quelli diretti già ottenuti, contando quelli del 2010 dell’Olbia Nuoto, Raffaele D’Ambrosio, nei 200 rana e 200 misti. ( c.a.m. )

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