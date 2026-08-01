VaiOnline
Gonnosfanadiga.
02 agosto 2026 alle 00:50

L’ultimo abbraccio del paese a Maria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La solidarietà di un intero paese ha reso possibile quello che fino a pochi giorni fa sembrava un traguardo difficile. Una raccolta di fondi per riportare a casa, in Romania, la salma di Maria Tanța Iovan, 53enne che da oltre quattordici anni viveva a Gonnosfanadiga, dove aveva costruito la sua vita lavorando come collaboratrice domestica e badante. Maria si è spenta il 23 luglio scorso dopo un ricovero tra l’ospedale Brotzu e l’Oncologico di Cagliari. Negli ultimi tempi aveva dovuto affrontare un’emorragia cerebrale e successive complicazioni ai polmoni.

Appello sui social

La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità gonnese. Conosciuta e stimata da tutti per il suo carattere solare, la gentilezza e la disponibilità, Maria era diventata negli anni un volto familiare del paese. In tanti la ricordano in piazza XVII febbraio insieme al suo inseparabile cane, sempre pronta a scambiare due parole con chiunque. Di fronte agli elevati costi necessari per il rimpatrio della salma, è scattata una gara di solidarietà che ha visto protagonista l’intera comunità di Gonnosfanadiga. L’appello, diffuso soprattutto attraverso i social, ha raggiunto rapidamente numerose persone e ha spinto tanti cittadini a mobilitarsi. Decine di gonnesi hanno contribuito alla raccolta fondi con una donazione, dimostrando vicinanza e affetto verso una donna che, pur arrivata da lontano, era ormai considerata parte integrante della comunità.

Alla raccolta hanno partecipato anche numerosi componenti della comunità rumena in Sardegna, permettendo di raggiungere in pochi giorni la somma necessaria. Tra i ricordi più commossi c’è quello di Stela Besnea, anche lei di origini rumene e residente a Gonnosfanadiga: «Ci conoscevamo da dodici anni. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme. Era una donna speciale, buona e generosa, e resterà nel mio cuore». Stela ha voluto inoltre ringraziare pubblicamente, sui social, tutti i gonnesi che hanno partecipato alla gara di solidarietà e che hanno permesso a Maria di tornare nella sua terra. Giovedì la salma ha lasciato la Sardegna alla volta del sud della Romania, in un paese vicino a Băilești, dove potrà ricevere una degna sepoltura accanto ai suoi familiari. Un ultimo viaggio reso possibile dall’umanità dimostrata da una comunità che ha scelto di non lasciare sola una delle sue concittadine adottive.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

A Ceuta i morti sono quasi 100 E Sanchez parte per le vacanze

Arrivano le barriere in mare, il capo del Governo spagnolo contestato dalla destra 
Regione

«Il crollo demografico costa 1,5 miliardi»

L’allarme di Confindustria: tracollo delle imprese giovanili, in dieci anni giù del 26,6% 
L’emergenza

Inferno di fuoco tra Bottidda e Bono

Boschi in cenere e un Canadair in avaria. Paura anche a Quartu e Guspini 
(a.b., r.s., m.s)
Il giallo

«Riaprite il caso di Gisella Orrù»

L’appello della moglie di Licurgo Floris che si suicidò dopo la condanna a 30 anni 
Stefania Piredda
lutto e fede

«Chilometri a piangere, ma i cammini della fede tengono viva Virginia»

L’esperienza di Corrado e Lucia dopo la morte della figlia 16enne 
Laura Piras
LA SORPRESA

Dalla F.1 al kart: show di Antonelli in Costa Smeralda

Record sulla “Pista dei Campioni”  per il bolognese della Mercedes 
Vanna Chessa