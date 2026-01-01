VaiOnline
Il personaggio.
02 gennaio 2026 alle 00:30

L’ultima al Sant’Elia quando Pisacane  mandò ko il Diavolo 

Stagione 2016-17, al pari di Lapadula rispose Pisadog: un gol di rapina al 93’ 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Senza dubbio, il Milan porta bene a Fabio Pisacane. Sono due gli episodi che legano la carriera del giovane allenatore di Napoli al Diavolo rossonero, il primo in campo e il secondo, più recente, in panchina. Due vittorie straordinarie, la prima da giocatore con firma nel recupero e la seconda, di cui ancora si parla, datata 9 aprile 2025, quando la formazione Primavera guidata dall’ex difensore rossoblù ha sconfitto a casa loro i ragazzi del Milan nella finale della Coppa Italia di categoria.

In campo

Un gol, pesantissimo perché arrivato all’ultimo minuto del campionato, lo ha segnato Pisacane al Milan il 28 maggio del 2017. Il Cagliari di Massimo Rastelli conquista una bella salvezza, con 47 punti si assicura un’estate tranquilla e chiude la stagione con il Milan al Sant’Elia. Nell’ultimo giorno del vecchio stadio, che pochi giorni dopo vivrà la sua serata d’addio. Il Cagliari schiera Crosta in porta, la difesa a quattro con – da destra a sinistra – Padoin, Pisacane, Tachtsidis e Murru, in mezzo Ionita, Deiola e Faragò, con Joao Pedro alle spalle delle punte Borriello e Diego Farias. il Milan, che chiude la stagione al sesto posto, è guidato da Vincenzo Montella e scende in campo con Donnarumma in porta, difesa con Calabria, Gomez, Paletta e Vangioni, in mezzo Kucka, Locatelli e Fernandez, i tre davanti sono Suso, Bacca e Honda. Il Cagliari va in vantaggio al 17’ con Joao Pedro, l’assist è di Borriello. Nella ripresa Crosta para un rigore a Bacca, ma nulla può fare sul secondo rigore realizzato da Lapadula (subentrato al laterale Vangioni dopo l’intervallo). Siamo al finale, il 90’ è passato da un paio di minuti, punizione forte e chiara di Joao Pedro, sulla respinta corta di Donnarumma si avventa Psacane che fa esplodere lo stadio. Chissà se nei suoi sogni c’era già spazio per quel posto in panchina, che sarebbe arrivato otto anni dopo. A fine gara piange, stringe mani, saluta in pubblico, vola.

In panchina

Il secondo scherzo al club rossonero lo ha confezionato quest’anno, in quell’occasione proprio a casa degli avversari, nell’arena “Gianni Brera”, tempio sportivo milanese per eccellenza. È il 9 aprile 2025, la finale di Coppa Italia Primavera mette di fronte il Cagliari e i parietà rossoneri. La diretta tv di Sportitalia consente anche ai sardi di assistere a uno show indimenticabile, perché – di fronte a un bel gruppo di tifosi rossoblù e a tutti i dirigenti – il Cagliari passa al 20’ con il leader Vinciguerra, sedici minuti dopo il raddoppio di Bolzan, nella ripresa la rete di Trepy al 24’. Un trionfo, il club rossoblù porta a casa un trofeo che non aveva mai conquistato. Pisacane, è quasi certo, ora pensa al terzo colpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala