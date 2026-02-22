VaiOnline
Al Brugnera.
23 febbraio 2026 alle 00:32

L’Ovodda vince ancora Atletico ko nel recupero 

Atletico Cagliari 1

Ovodda 2

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Pani; Aime, Aretino, Marongiu, E. Secci; Littera (37’ st Ricciardi), Sanna; Cuccu, Vacca, Morello (37’ st Saba); Caddeo. In panchina Polidetti, Balloi, Berlucchi, Floris, Montisci, A. Secci, Virdis. Allenatore Saba.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo; Bossard (5’ st Kaba), Cisse, Keita, Lai (27’ st Medde); Contu (17’ st Sedda), Ba, Patteri, Mattu (22’ st Canu); Biscu (1’ st Spanu), Bilea. In panchina Angioi, Marras, Vacca, Tatti. Allenatore Crisci.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : pt 46’ Bilea; st 7’ Caddeo, 50’ Sedda.

Note : ammoniti Ba, Contu, Marongiu. Recupero 2’ pt-5’ st.

Al Brugnera blitz dell’Ovodda, che si impone di misura sull’Atletico Cagliari e, pur essendo ancora a -8 dai playout, comincia a credere davvero alla salvezza che sembrava impossibile

Ritmi alti in avvio: al 12’ sinistro di Lai deviato in angolo. Al 31’ Cuccu subisce fallo in area e l’arbitro assegna un penalty ai cagliaritani: dal dischetto Vacca centra la traversa e sulla respinta Mozzo blocca il colpo di testa di Sanna. Al 46’ arriva il vantaggio ospite con un gran destro di Bilea che si insacca all’angolino. Risponde l’Atletico con un tiro alto di Sanna dal limite dell’area piccola.

Al 7’ della ripresa arriva il pareggio di Caddeo su angolo di Cuccu. Al 9’ grande occasione per i cagliaritani con un colpo di testa di Secci fuori di poco. All’ultimo minuto di recupero Sedda è lesto a insaccare dal limite dell’area piccola e regalare tre punti preziosi ai barbaricini.

