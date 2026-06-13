Lotta allo spopolamento, paese da Oscar 

A quel numero sconosciuto che gli compariva sul telefonino il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni non aveva risposto. Anche al messaggio – letto il giorno dopo, e cioè martedì 9 giugno – aveva dato poco peso: “Castiadas è il Comune più Vivo d’Italia con un incremento della popolazione fra i 0 e i 4 anni del 3.6 per cento e tanti servizi di qualità. Venga a Roma per la premiazione”.

Un rapido giro di telefonate e poi la conferma: quel premio era reale, ideato (e studiato negli anni con una metodica raccolta dei dati) dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con l’Anci. E glielo dovevano consegnare l’11 giugno. «Ho fatto i bagagli e ho preso il volo il giorno dopo, è stata una giornata che mi ha riempito d’orgoglio».

Soddifazione

Assieme a Castiadas sono stati premiati altri tre Comuni (Portomaggiore, Collevecchio e Santa Maria del Cedro) ma è il paese del sud Sardegna l’unico ad aver ottenuto anche una menzione speciale (Comune Vivo col Fiocco): residenti in continua crescita (dai 1.300 abitanti del 2001 ai 1.780 di oggi, senza mai un calo), tanti nuovi nati e – soprattutto - tanti servizi di qualità.

«Mi hanno chiesto quale sia il segreto di Castiadas – spiega Murgioni – e alla fine la risposta è semplice. Occorre risolvere subito i problemi ai cittadini evitando le lungaggini burocratiche. E questo noi lo stiamo facendo, grazie anche agli uffici che sono veloci. Ecco, la burocrazia non dovrebbe proprio esistere».

Carta vincente

Il tassello fondamentale è proprio quello dei servizi offerti dal Comune: «Ho fatto l’esempio del micronido – prosegue Murgioni – siamo partiti 15 anni fa pensando soprattutto ai genitori che lavoravano e avevano poco tempo per i bambini. Tante famiglie hanno scelto Castiadas anche per questo. Tra l’altro con prezzi accessibili a tutti grazie ai fondi del bilancio comunale». Se poi si aggiunge il clima e la meraviglia delle spiagge «c’è poco da aggiungere – dice ancora il primo cittadino – qui da noi continuano ad arrivare anche le giovani coppie che, appunto, fanno figli».

Il futuro

Prima di prendere la parola durante la cerimonia di premiazione il sindaco di Castiadas ha avuto modo di ascoltare i tanti esperti che – uno dopo l’altro – suggerivano ai presenti le misure anti-spopolamento. «Quando ho preso io la parola – conclude il sindaco - ho detto loro che quei suggerimenti noi in tutti questi anni li avevamo già messi in pratica. Magari in maniera artigianale ma, visti i risultati, in modo molto efficace. Ecco, scuole, famiglia e servizi di altissima qualità accessibili a tutti. Oltre ai tanti posti di lavoro che il territorio offre. Proseguiremo senz'altro su questa strada».

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