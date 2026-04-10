L’Orientale si fa bella aspettando i turisti 

Rinnovata in tempo per la stagione turistica. L’Anas posa 11 chilometri di tappetino d’asfalto sulla statale 125, nel tratto fra Baunei e Dorgali, una delle strade più suggestive e frequentate dai motociclisti, soprattutto quelli stranieri che ne appezzano tracciato e posizione. Gli interventi strutturali hanno assicurato anche la sistemazione di una curva insidiosa, all’altezza del chilometro 164,700. I lavori, che hanno interessato pure il potenziamento della segnaletica orizzontale, fanno parte di un piano adottato da Anas per la manutenzione della rete stradale statale dell’Ogliastra. Opere per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. «Con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza - sottolineano dal dipartimento regionale di Anas - gli interventi hanno riguardato la rettifica plano-altimetrica della curva all’altezza del chilometro 164,700, che ha previsto anche l’allargamento della carreggiata e l’istallazione delle nuove barriere. In particolare da aprile alle prime settimane di giugno e poi per tutto settembre, più che una strada statale somiglia a un circuito di MotoGp. Da sempre, le sue curve che si susseguono con continui cambi di direzione rappresentano una delle mete preferite dagli appassionati delle due ruote. Ma c’è anche l’altro risvolto. Con la bella stagione, questa strada, che attraversa anche il territorio di Urzulei, si tinge di sangue. Tanti, troppi gli incidenti che coinvolgono in molteplici occasioni proprio i motociclisti e, talvolta, gli automobilisti che transitano in quei frangenti. Le cause vanno dalla perdita del controllo, alle alte velocità, a sorpassi azzardati. (ro. se.)