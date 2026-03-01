VaiOnline
La storia.
01 marzo 2026 alle 02:39

L’omaggio ai due polizotti morti 50 anni fa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A 50 anni dalla tragedia, l’amministrazione comunale ha omaggiato ieri Vincenzo Fracasso e Pietro Spolitu, i due poliziotti morti a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento a due rapinatori, proprio laddove oggi è ubicata la piazza a loro dedicata e una panchina bianca in ricordo delle vittime sul lavoro.

La presidente del Consiglio Rita Murgioni e una delegazione di consiglieri hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina, nella piazza Spolitu-Fracasso. E alle famiglie è stata consegnata una pergamena. «Nel rendere omaggio agli agenti Pietro Spolitu e Vincenzo Fracasso - ha detto Murgioni - rinnoviamo anche la nostra stima e il nostro sostegno a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con dedizione e professionalità per garantire sicurezza e legalità. Che il loro esempio continui a guidarci, che il loro sacrificio non sia mai dimenticato».

La tragedia avvenne nel febbraio del 1976, quando i due giovanissimi agenti di Polizia, a bordo della volante di servizio, persero la vita mentre erano lanciati all’inseguimento di due rapinatori. Nella zona che al tempo era periferia della città, proprio all’altezza dell’incrocio tra via Colombo e via Manara persero il controllo dell’auto che, a causa della forte velocità, sbandò e urtò l’edificio antistante la piazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 