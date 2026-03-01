L’omaggio ai due polizotti morti 50 anni fa 

A 50 anni dalla tragedia, l’amministrazione comunale ha omaggiato ieri Vincenzo Fracasso e Pietro Spolitu, i due poliziotti morti a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento a due rapinatori, proprio laddove oggi è ubicata la piazza a loro dedicata e una panchina bianca in ricordo delle vittime sul lavoro.

La presidente del Consiglio Rita Murgioni e una delegazione di consiglieri hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina, nella piazza Spolitu-Fracasso. E alle famiglie è stata consegnata una pergamena. «Nel rendere omaggio agli agenti Pietro Spolitu e Vincenzo Fracasso - ha detto Murgioni - rinnoviamo anche la nostra stima e il nostro sostegno a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con dedizione e professionalità per garantire sicurezza e legalità. Che il loro esempio continui a guidarci, che il loro sacrificio non sia mai dimenticato».

La tragedia avvenne nel febbraio del 1976, quando i due giovanissimi agenti di Polizia, a bordo della volante di servizio, persero la vita mentre erano lanciati all’inseguimento di due rapinatori. Nella zona che al tempo era periferia della città, proprio all’altezza dell’incrocio tra via Colombo e via Manara persero il controllo dell’auto che, a causa della forte velocità, sbandò e urtò l’edificio antistante la piazza.

