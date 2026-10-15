L’omaggio a otto grandi sportivi della Sardegna: daranno il nome a impianti, campi e palestre  

Manca l’approvazione della Prefettura e poi l’intitolazione di otto impianti sportivi, decisa dal Comune, a personalità che si sono distinte nelle rispettive discipline sarà definitiva.

Il primo passo è stato fatto dalla giunta comunale. Questi gli sportivi a cui verranno intitolati i diversi impianti. A Cenzo Soro, storico dirigente, allenatore e calciatore, sarà dedicato il campo di calcio in piazza Lao Silesu. L’impianto polivalente tra via Pessagno e via Rockefeller porterà il nome di Enzo Molinas, giocatore di basket, allenatore della Brill e preparatore atletico. A Olga Orrù – pioniera della ginnastica ritmica in Sardegna – sarà intitolato l’impianto polivalente tra via Mandrolisai, via Sarrabus e via Monte Acuto. Lo spazio sportivo del Terrapieno sarà dedicato a Maria Teresa Mameli Manunza, prima presidente negli anni ‘70 donna del Centro sportivo italiano in Sardegna. A Gianni Zuddas e Piero Rollo – figure del pugilato sardo, italiano ed europeo – la palestra comunale di boxe e arti marziali di via degli Sport. Nella stessa area, la Palestra A sarà intitolata alla velocista, ostacolista e lunghista, campionessa europea degli 80 metri ostacoli nel 1938 e cagliaritana d’adozione Claudia Testoni, mentre la Palestra B sarà dedicata a Gianfranco Fara, dirigente sportivo e poi presidente del Coni Sardegna.

La giunta comunale ha dato il via libera anche al progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’impianto sportivo calcistico comunale di via Figari, per un investimento complessivo di 700mila euro.

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