Al Madami.
23 febbraio 2026 alle 00:32

l’olbia si mangia le mani: con la flaminia il successo sfuma alla fine del recupero 

Flaminia 1

Olbia 1

Flaminia (3-4-1-2) : Torrielli; Penchini, Tuia (10’ st Achy), Bonugli; Massari (19’ st Passiatore), D’Angelo (27’ st Sirbu), Ricozzi (40’ st Maccari), Casoli; Falilò (40’ Malaccari); Polidori, Tascini. In panchina Falocco, Neri, Orlandi, Falli. Allenatore Nofri Onofri.

Olbia (3-5-2) : Perrone; Moretti, Congiu, Petrone; Saggia, Deiana Testoni (31’ st Tomaselli), Biancu, Mameli (47’ st Cubeddu), Cabrera; Furtado, Ragatzu (45’ st Islam). In panchina Testagrossa, Marrazzo, Di Lazzaro. Allenatore Isoni (Livieri squalificato).

Arbitro : Targhetta di Castelfranco Veneto.

Reti : st 35’ Furtado, 51’ Tascini.

Note : espulso Saggia al 46’ st. Ammoniti Nofri Onofri in panchina e Malaccari (F), Cabrera, Biancu e Ragatzu (O). Recupero: 2’ pt-4’ st. Gara giocata a porte chiuse.

Civita Castellana. La vittoria sfuma sul gong. In vantaggio con Furtado, l’Olbia viene riacciuffata dalla Flaminia Civita Castellana a segno con Tascini al 96’, un istante dopo che i bianchi sono rimasti in dieci per il rosso diretto a Saggia.

A Ragatzu e compagni la trasferta dell’8ª giornata di ritorno di Serie D, sul campo della quinta della classe, frutta un punto per il quale, alla vigilia, la squadra forse avrebbero messo la firma. Tuttavia per come si erano messe le cose il successo poteva starci.

Primo tempo avaro di emozioni: i padroni di casa ci provano su palla inattiva ma le azioni più ghiotte (una per parte) vengono vanificate dal fuorigioco e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa l’Olbia parte meglio rendendosi pericolosa all’8’ con Ragatzu, la cui conclusione viene deviata in angolo da Torrielli.

Al 25’, direttamente su punizione, il capitano dei bianchi sfiora l’incrocio dei pali. Dopo 10’ arriva il meritato vantaggio con Furtado, al rientro dopo tre turni di squalifica. A perdere la Flaminia non ci sta e l’espulsione di Saggia per un fallo di reazione facilita il compito alla squadra locale, che trova l’1-1 con Tascini e ferma l’Olbia al terzultimo posto.

