L’Olbia conquista il derby a Sinnai Il Capoterra piega l’Aquila in casa 

Archiviata la sconfitta casalinga dell'Amatori Alghero nell'anticipo del girone 1 di Serie A (33-25 per mano del Cavalieri Prato), sono scese in campo ieri pomeriggio le tre squadre sarde impegnate nella seconda giornata del campionato nazionale di B di rugby. Il derby sardo, valido per il girone 4, ha visto l'Olbia sbancare 27-7 lo Stadio Bepi Garofalo di Sinnai. Seconda vittoria consecutiva per le api galluresi, mentre il 7 Fradis rimanda ancora l'appuntamento con i primi storici punti nella categoria. Nel girone 5, bella vittoria dell'Amatori Capoterra, che capitalizza nel migliore dei modi il turno casalingo superando 30-26 L'Aquila. I padroni di casa hanno costruito la vittoria con un primo tempo di grande potenza, chiuso in vantaggio per 30-9. Nella ripresa, il XV di coach Garau ha cercato di controllare la veemente reazione abruzzese, che ha rosicchiato sensibilmente il divario fino al -4 finale, ma non è riuscita a trovare la meta del sorpasso.

Le classifiche

Serie A, girone 1 : Calvisano e Unione Capitolina 10; Livorno 9; Piacenza 7; Cavalieri 6; Isweb Avezzano 5; Cus Torino 4; Pesaro 2, Parma e Valsugana Junior Padova 1; Settimo Torino 0; Amatori Alghero -4*. (* 4 punti di penalizzazione).

Serie B, Girone 4 : Lions Amaranto e Fano 10; Olbia 8; Cavalieri e Cus Siena 7; Pieve 6; Tirreno 5; 7 Fradis, Unione Firenze e Gispi Prato 0.

Girone 5 : Old Colleferro e Fiamme Oro Roma 10; Nuovo Salario 9; Amatori Capoterra 6; Frascati e Unione Capitolina 5; Villa Pamphili 3; L'Aquila e Abruzzo 1; Roma Olimpic 0.



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