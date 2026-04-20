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Serie D.
21 aprile 2026 alle 00:16

L’Olbia ci crede: «È stata una grande partita» 

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Olbia. Qualcosa all’Olbia è cambiato. I tifosi sono ancora un po’ frastornati per il 3-2 con cui i bianchi hanno battuto la vice capolista Trastevere e ripreso la corsa verso la salvezza, ma la metamorfosi sul piano tattico e mentale non è passata inosservata.

Nel post partita il difensore Romolo Putzu e l’allenatore Daniele Livieri hanno provato a spiegare le ragioni della reazione di una squadra che non vinceva da un mese e che prima del match con la seconda in classifica era penultima, in zona retrocessione diretta. «Abbiamo lottato fino alla fine contro un grande avversario facendo una grande partita, e mentre lo facevamo sentivamo il sostengo del nostro pubblico: stiamo lavorando tanto, crediamo nello staff, nella città e in noi stessi, e crediamo fortemente nella salvezza», ha detto Putzu, intervenuto per primo domenica nella sala stampa del Nespoli.

«La classifica ci ha dato un input in più, dopo la sconfitta contro la Scafatese e una brutta prestazione non avevamo più alibi: dovevamo tirare fuori una prova importante. La chiave è stata confrontarci, i ragazzi si sono allenati bene e ci abbiamo creduto», ha sottolineato invece Livieri, invitando tutti a focalizzarsi subito sul prossimo impegno, di nuovo in casa, con l’Anzio. Uno scontro diretto che potrebbe essere un assaggio di playout: se il campionato di Serie D finisse oggi l’Olbia, attualmente terzultima con 32 punti, affronterebbe proprio l’Anzio, tredicesimo a quota 38. Il banco di prova per testare se quella di domenica sia stata la svolta o un fuoco di paglia è perfetto.

A proposito di fuochi, la notizia di un ritorno di fiamma tra il Foggia e Roberto Felleca ha fatto impennare le quotazioni di un ritorno in Puglia di Ninni Corda. Il direttore tecnico dell’Olbia si dice concentrato sulla salvezza del club gallurese, che non esclude però di lasciare a fine stagione per seguire il suo sodale in rossonero.

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