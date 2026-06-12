L’Olbia allontana l’idea ripescaggio 

Olbia . Se a caldo, dopo la retrocessione del 10 maggio, l’Olbia aveva manifestato l’intenzione di presentare la domanda di ripescaggio in Serie D, col passare delle settimane la dura realtà di una situazione poco favorevole avrebbe portato consiglio, e si punterà a un dignitoso campionato di Eccellenza.

In un’ipotetica graduatoria i galluresi, retrocessi ai playout contro l’Ischia, sarebbero penalizzati dal non aver disputato i campionati giovanili e femminile e dai 2 punti “persi” in classifica per il ritardo nell’iscrizione all’ultimo campionato. Secondo indiscrezioni, non sono pochi i club che rinunceranno alla Serie D: tuttavia, data l’incertezza finanziaria che caratterizza l’Olbia targata Prosoccer, a caccia di nuovi investitori, la nuova proprietà non vuole rischiare di fare il passo più lungo della gamba.

Intanto, a fine mese c’è da pagare alla SwissPro la rata di 125mila euro, secondo l’accordo stipulato a gennaio per il perfezionamento del passaggio di proprietà, per non parlare della scadenza dei contratti dei tesserati, che il 30 giugno libererà giocatori già finiti nel mirino di altre società. Su tutti Ragatzu, Biancu, Saggia e Cubeddu, che potrebbero restare in D con un’altra maglia.

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