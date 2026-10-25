L’Okky Villanova rallenta la sua corsa 

Rallenta la corsa della capolista dell’Over 58 Okky Villanova, fermata sullo 0-0 dalla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83. Non ne approfittano però gli Amatori La Palma, cui non basta Marras per imporsi sugli Amatori Elmas 2024 (in gol con un rigore di Demontis). In vetta allora si affacciano le outsider Di. Fer. (5-1 su I Fenicotteri di Assemini) e Sardachem, che con una rete di Sabiu infligge il primo ko a Il Club. Di misura anche il successo dell’Opes Team (che aggancia gli Amatori La Palma) sulla Mediterranea R. U., seguita dalla Masnata Chimici, che con Piras, Podda, Farris e Sanna piega il Cral C.t.m. Prima vittoria per il SI. TI Carbonia (3-0 sul Mulinu Becciu): i sulcitani sorridono con la doppietta di Sanna e la rete di Catalfamo. Prime gioie anche per la Global Service (3-1 sugli Ingegneri) e per la Frama/Beko Service (6-0 all’Orange Racing Club). Finisce a reti bianche tra il Poggio dei Pini/Sotto La Torre e l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, mentre De Amicis- Amatori Calcio Sestu è il posticipo di oggi. Non si è disputata invece la sfida tra Cagliari 2007 e Amatori Orione Selargius. La gara presumibilmente verrà recuperata domani.

Sestina

Dopo il pareggio del turno scorso, riprende a correre il Deximu, ancora leader dell’Over 55. Trascinata da un grande Marcis la capolista ne fa sei al Nuraghe/Evolvere, ancora a zero punti. Non si ferma la Maccioni Marmi, che insegue ad una lunghezza grazie al 4-0 sulla TL 1987, con la doppietta di Alberti e i gol di Gherazzu e Congiu. Prima gioia per i campioni in carica della Campagnola/Edil Primus, vittoriosi sulla Lewis Rooms per 3-1. I detentori del titolo di categoria si portano a quota cinque, dopo un avvio di campionato in naftalina. Terminano in parità con lo stesso risultato di 1-1 I. R. Ultimi/Moniaflor-Cooper Band/New Barcavela e Sporting Amatori Calcio-Real Putzu. Ha riposato l’Eosol/Car-Refinish. (a. z.)

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