«Lo stop a Schengen penalizza anche noi» 

«La sospensione, o addirittura un eventuale blocco, degli Accordi di Schengen penalizza ingiustamente un partner fondamentale come la Spagna, e rischia di avere ripercussioni anche sull’economia e sulla comunità di Quartu». Lo sostiene la capogruppo di Rinascita Valeria Piras, annunciando un ordine del giorno del gruppo consiliare di maggioranza e condiviso da gran parte degli alleati al governo della città. Nel documento, che guarda alla recente decisione del Governo, viene evidenziata la preoccupazione, «per gli effetti della sospensione unilaterale degli Accordi di Schengen nei confronti della Spagna e di qualsiasi altro Stato membro». Fra le proposte c’è quella di impegnare sindaco e Giunta, «ad attivarsi nei confronti del Consiglio della Città metropolitana di Cagliari e dell’Anci Sardegna al fine di promuovere una mozione a tutela dei rapporti culturali, sociali ed economici tra Spagna e Sardegna». Con l’ordine del giorno, «chiediamo un impegno fermo per difendere la libera circolazione, pilastro dell’Europa e motore strategico per il nostro turismo, la mobilità dei lavoratori e la formazione dei nostri giovani. La gestione delle frontiere richiede una cooperazione comunitaria forte e condivisa». ( f.l. )

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