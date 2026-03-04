VaiOnline
Coppa Italia.
05 marzo 2026 alle 00:27

Lo show di Lazio e Atalanta 

Gol ed errori: l’andata delle semifinali finisce in parità 

Lazio 2

Atalanta 2

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Taylor (38’ st Belahyane), Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen (19’ st Cancellieri), Maldini (31’ st Dia), Zaccagni (31’ st Noslin). Allenatore Sarri.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini (19' Kossounou), Hien, Kolasinac (30’ st Ahanor); Zappacosta, De Roon (19' st Musah), Pašalić, Bernasconi; Zalewski, Samardzic (30’ st Sulemana); Krstovic (40’ st Scamacca). Allenatore Palladino.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : st 2’ Dele-Bashiru, 6’ Pašalić, 42’ Dia, 44’ Musah.

Note : ammoniti De Roon, Pasalic e Hien.

Roma. Un pareggio che rimanda tutto alla sfida di ritorno. Lazio e Atalanta chiudono la semifinale di andata di Coppa Italia dell’Olimpico sul 2-2, coi biancocelesti in vantaggio per due volte - prima con Dele-Bashiru e poi con Dia - e l’Atalanta capace di rimontare la squadra di Sarri con Pašalić e Musah a tempo ormai scaduto.

La gara

In un Olimpico deserto per la protesta contro la società da parte dei tifosi radunati però fuori alla Curva Nord per far sentire la propria vicinanza, l’Atalanta parte con il piede sull’acceleratore e dopo 9’ Krstovic va in gol. Manganiello però dopo un rapido check con il Var annulla per il fuorigioco di Zappacosta, autore dell’assist. Sono gli uomini di Palladino a fare la partita mentre la Lazio non riesce a creare pericoli dalle parti di Carnesecchi. Pašalić sfiora di testa l’incrocio, poi il sinistro di Samardzic finisce fuori. Poco dopo Zappacosta si coordina con il destro al volo ma il tiro si infrange sulla traversa.

Ripresa

Le emozioni arrivano con l’inizio del secondo tempo: Maldini lancia in profondità Dele-Bashiru, il nigeriano che si presenta davanti a Carnesecchi e lo supera grazie a un un tocco sotto che vale il vantaggio biancoceleste. Il gol carica l’ambiente, con i tifosi rimasti sotto la Curva Nord a far sentire la propria voce e quei pochi dentro lo stadio a incitare la squadra di Sarri. A spegnere l’entusiasmo però pensa Pašalić che, dopo la respinta di Provedel sul tiro di Samardzic, ribadisce in rete per l’1-1. La Lazio non ci sta. Taylor prova il sinistro da fuori con Carnesecchi a deviare in angolo, dall’altra parte Zappacosta tenta il destro senza fortuna. Quando il pareggio sembra ormai scritto ecco l’errore di Pašalić che spiana la strada a Dia, bravo a girare in porta e regalare il vantaggio alla Lazio. Ancora una volta però i biancocelesti non riescono a gestire il risultato e Musah, a tempo scaduto, insacca il pallone che vale il 2-2 finale rendendo decisiva la sfida di ritorno.

