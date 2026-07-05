Lo Ied si apre alla città con laboratori e visite 

Due appuntamenti per scoprire il presente e immaginare il futuro del design, della moda e della creatività contemporanea. A luglio Ied Cagliari apre i propri spazi e laboratori per raccontare il percorso formativo dell’istituto e il talento delle nuove generazioni di designer.

Ad aprire il calendario sarà l’open day di mercoledì, dedicato a chi desidera conoscere da vicino l’offerta formativa di Ied Cagliari e sperimentare in prima persona il metodo didattico dell'Istituto. Dalle 9.30 alle 13.30 gli spazi della sede di viale Trento, nella Villa Satta, ospiteranno incontri con studenti, alunni e coordinatori dei corsi, workshop pratici, visite ai laboratori e colloqui individuali. I partecipanti potranno esplorare i quattro percorsi triennali di Fashion Design, Interior Design, Design della Comunicazione e Media Design.L’open day sarà anche un’occasione concreta per conoscere le opportunità di accesso ai corsi.

Il percorso si completerà sabato 18 luglio, quando il Ghetto degli Ebrei di Cagliari si trasformerà in un grande laboratorio aperto alla città con “Memoria future - Custodire. Trasformare. Rifiorire”, la mostra-evento di fine anno di Ied Cagliari. Taglio del nastro alle 18.30 e per un’esposizione che si articolerà tra la Sala delle Mura, la Sala Cannoniera e la Terrazza del Ghetto. Alle 19 in scena il fashion show “Crafting the Future – Archivio dell'ora”, sfilata delle collezioni di tesi degli studenti del terzo anno di Fashion Design, esito di tre anni di ricerca e sperimentazione. La serata proseguirà dalle 20.30 con il live dj set di Marco Cabras e un’area food & drink, per trasformare il Ghetto in uno spazio di incontro, condivisione e celebrazione del lavoro svolto dagli studenti durante l’anno.

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