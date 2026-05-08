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Verso il voto.
09 maggio 2026 alle 00:50

Liste, già ufficiali quelle pro Milia 

Anche Matta ha presentato la sua squadra. Oggi si chiudono quelle per Porcu 

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In fila dalle 8 del mattino, fra strette di mano e risate. Persino tra il sindaco uscente Graziano Milia e lo sfidante Roberto Matta, fra i primi ad arrivare ieri in Municipio durante il primo giorno dedicato alla presentazione delle liste elettorali per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno, con eventuale ballottaggio quindici giorni dopo. E fra le curiosità c’è il sostegno a Milia dei suoi ex “nemici” che nel 2020 lo hanno sfidato per la poltrona di primo cittadino.

Primo round

Dodici ore no-stop per l’ufficio elettorale del palazzo comunale, dalle 8 alle 20, alla fine senza intoppi. E oggi si chiude con le ultime quattro ore a disposizione, dalle 8 alle 12. I primi a consegnare ieri l’elenco dei candidati sono stati i referenti della civica Per Quartu, a seguire una rappresentanza dei socialisti con la lista Avanti, entrambi in coalizione a sostegno del sindaco uscente. Poi il resto della squadra pro Milia: la lista Milia sindaco, Verdi e sinistra Ajò, Polo civico Uniti in Movimento, Federalisti autonomisti e liberal democratici, Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena, Patto democratico per Quartu, Movimento civico. Nove liste in tutto con circa 250 aspiranti consiglieri per il sindaco uscente: amministratori della consiliatura in scadenza, ma anche volti nuovi, e qualche ritorno dopo anni di assenza in Municipio. Anche Roberto Matta ha presentato ieri la lista Turismo e progresso con i suoi 28 candidati, quasi tutti nomi nuovi: imprenditori, operatori sanitari, insegnanti, artigiani, operatori del turismo e figure del mondo culturale e sociale.

Gli ex sfidanti

Nella truppa civica guidata da Milia viene confermato il sardista Christian Stevelli, suo competitor alle Amministrative del 2020. Stesso percorso - da avversario politico a nuovo alleato - anche per Francesco Piludu. E siccome non c’è due senza tre, spunta anche il nome di Francesco Pandolfi: pure lui sfidante del sindaco uscente alle scorse comunali e adesso fra i nomi della lista Per Quartu. Tutti nella coalizione che punta sulla continuità amministrativa.

Il centrodestra

Il centrodestra guidato dal candidato sindaco Marco Porcu - a parte Sardegna Venti20, FdI e Riformatori che hanno consegnato ieri pomeriggio - completerà oggi, entro mezzogiorno, la presentazione delle liste che lo sostengono. Con lui ci sono dodici sigle politiche, tra partiti e movimenti civici, che si traducono in sei liste in corsa per tentare quel “cambio di passo” usato come slogan della coalizione.

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