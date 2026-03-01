L’Inter vince e vola verso un altro titolo 

Inter 2

Genoa 0

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21' st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31' st Zielinski), Mkhitaryan (14' st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14' st Esposito), Bonny (31' st Diouf). In panchina Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All. Chivu.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (1' st Amorim), Martin (41' st Sabelli); Baldanzi (21' st Messias), Vitinha (15' st Ekuban); Colombo (21' st Ekhator). In panchina Leali, Siegrist, Sommariv, Zatterstrom, Onan, Cornet, Masini, Doucoure. All. De Rossi.

Arbitro: Fabbri di Genova.

Reti: nel pt 31' Dimarco; nel st 25' Calhanoglu (rigore).

L'Inter non si volta più indietro, batte anche il Genoa e vola per una notte a +13 sul Milan, impegnato oggi sul campo della Cremonese, a una settimana dal derby contro i cugini rossoneri. Bonny è il primo a scaldare le mani di Bijlow, con un sinistro al volo che il portiere rossoblu mette in corner in tuffo. Il Genoa capitola sull'ennesima magia di Dimarco: l'esterno trova un mancino al volo che si infila all'angolino basso.

Nella ripresa il Genoa accelera e costringe l'Inter a difendersi. Ma nel miglior momento dei rossoblu, però, l'Inter è glaciale nel colpire. Luis Henrique crossa ma trova la netta deviazione con la mano di Amorim, su cui Fabbri non ha dubbi nel concedere il rigore: dal dischetto Calhanoglu non sbaglia, trovando il 2-0 e tornando al gol dopo un mese e mezzo dall'ultima rete. L’Inter vince ancora e San Siro ribolle verso il derby.

