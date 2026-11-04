L’inflazione corre nell’Eurozona 

L’inflazione torna a correre in Europa, trascinata da una nuova impennata dei prezzi dell’energia che riporta il carovita al 4% nell'Eurozona e lo spinge fino al 5,6% in Italia. Una fiammata che pesa su famiglie e su imprese, e rischia di complicare le prospettive di crescita, ponendo nuove sfide alla Banca centrale europea proprio mentre si prepara il delicato passaggio di consegne ai vertici dell'Eurotower.

Secondo la stima preliminare di Eurostat, a ottobre l'inflazione nell'Eurozona è salita al 4%, dal 3,8% di settembre, con la componente energetica balzata del 20,8% annuo, contro il 18,9% del mese precedente. Il rincaro colpisce in misura diversa i Ventuno dell'area dell'euro: in Italia l'inflazione è balzata al 5,6%, dal 4,2% di settembre, mentre in Germania è scesa al 2,8% e in Francia è aumentata al 3,8%. Per ora, comunque, l'inflazione di fondo resta stabile al 2,5%. Dall'Italia, intanto, arrivano segnali di rallentamento: a ottobre l'indice Pmi composito è sceso a 50,8 punti da 51, nonostante il miglioramento dei servizi, saliti a 52 da 51,7.

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