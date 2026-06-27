Lido del Carabiniere, tartaruga marina salvata dai militari 

Un delicato intervento di salvataggio a tutela della fauna protetta, ieri pomeriggio lungo il litorale quartese. Una tartaruga marina, che presentava evidenti ferite e si trovava in palese stato di difficoltà, è arrivata nei pressi della spiaggia del lido del carabiniere dove alcuni militari si sono accorti della situazione e l’hanno subito messa in sicurezza nello stabilimento balneare, per evitarle un ulteriore stress o potenziali danni.Subito dopo, i militari hanno contattato il numero unico di emergenza, attivando la rete di assistenza specialistica. Nel giro di un paio d’ore sono arrivate due biologhe della Rete regionale per la conservazione della fauna marina in Sardegna. Il personale specializzato, dopo aver valutato le condizioni dell’animale marino, ha provveduto a prenderlo in consegna e a metterlo in sicurezza per il successivo viaggio. La tartaruga è stata dunque trasferita nel centro di recupero specializzato di Oristano, dove riceverà tutte le cure veterinarie e i trattamenti terapeutici mirati a consentirle il pieno ristabilimento e il successivo ritorno in libertà nel proprio habitat naturale.

L’intervento dei carabinieri si inserisce nel quadro delle quotidiane attività di presenza e controllo del territorio, confermando l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, alla protezione della biodiversità e alla tutela delle specie protette. ( ant. ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA