Liceale dell’Asproni campione nazionale junior di Italiano 

«Ringrazio tutti i professori di italiano che ho avuto, ma anche quelli delle altre materie del mio percorso scolastico. Oggi mi accompagna la professoressa Carta, che non è la mia docente. Ringrazio la mia professoressa Salis, la professoressa Ippoliti delle Medie e maestra Angela». Con queste parole, pronunciate a Salerno, Andrea Saba di Orosei, ha raccontato l’emozione per un traguardo storico. Lo studente della 2ªB del liceo Asproni di Nuoro è campione nazionale di italiano (Junior). Alla competizione, 123 studenti da tutta Italia. Accanto a lui, a rappresentare la Sardegna, anche Federico Siotto (3ª B, categoria Senior).

I due studenti hanno raggiunto la fase conclusiva della XV edizione della competizione, accompagnati dalla professoressa Alessandra Carta. Le prove, supervisionate dal Ministero dell’Istruzione, hanno messo alla prova competenze linguistiche attraverso testi letterari, giornalistici e scientifico-divulgativi. Esercizi di riassunto, comprensione e commento del testo, oltre a una prova creativa: dall’immagine di San Francesco che parla agli uccelli, dovevano sviluppare un racconto narrativo. Il risultato rappresenta un momento storico per l’Asproni.

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