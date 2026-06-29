VaiOnline
Oristano.
30 giugno 2026 alle 00:20

L’hospice nel nuovo libro di De Gregorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un angolo di Oristano compare nelle pagine del nuovo libro di Concita De Gregorio. Si chiama “La cura”, l’ultimo lavoro della scrittrice e giornalista, e tra le voci che vi risuonano c’è anche quella di chi ha vissuto l’esperienza dell’Hospice cittadino, quel luogo sospeso tra la vita e il suo congedo. A darne notizia è la stessa Asl di Oristano. Tutto nasce da un post pubblicato anni fa in cui una donna raccontava la sua esperienza accanto alla madre, affidata alle cure della struttura. Quelle parole hanno raggiunto De Gregorio, che le ha fatte proprie, intrecciandole al filo narrativo del suo libro.

«Ci fa piacere quando le persone raccontano esperienze positive riguardo al nostro centro – racconta Simona Pes, coordinatrice dell’Hospice – è un luogo in cui la sofferenza è di casa, ma cerchiamo sempre di renderla il più umana possibile». Un’umanità che si traduce in scelte precise: nessun orario per le visite, nessun divieto, e persino la possibilità di portare i propri animali domestici. «Siamo sempre molto colpiti da quanti familiari dei pazienti tornino a trovarci. È come se all’Hospice avessero trovato una sorta di serenità, e lo ricordassero con affetto. È importante che chi opera nella sanità riconosca il valore di questo luogo», afferma Giuseppe Obinu, direttore della struttura complessa Rete locale cure palliative. ( f. t. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 