VaiOnline
Perdasdefogu.
05 marzo 2026 alle 00:28

Lezioni di sicurezza per 94 speleologi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Formazione, nuove tecnologie e tecniche di soccorso al centro del corso di speleologia di secondo livello promosso dal Comitato esecutivo regionale della Sardegna, ospitato a Perdasdefogu, nella scuola gestita dal Gruppo Grotte Ogliastra, a Is Tapparas. Una delle poche strutture dell’Isola interamente dedicate a questa disciplina. L’appuntamento, in due giorni, ha coinvolto 94 speleologi, tra istruttori e allievi provenienti da diverse aree della Sardegna.

«La sessione teorica era dedicata alle più recenti attrezzature individuali e di gruppo, omologate e testate per le esplorazioni in grotta, strumenti che garantiscono standard sempre più elevati di protezione - spiega il presidente del gruppo Grotte Ogliastra, Carlo Palmas -. Spazio è stato riservato alla pratica, svolta anche in notturna, con esercitazioni sulle tecniche speleologiche avanzate e le tecniche di disgaggio, manovre fondamentali per il soccorso di speleologi in difficoltà».

L’organizzazione ha richiesto notevole impegno logistico, ripagato dalla piena riuscita dell’iniziativa. Non solo formazione. Per Palmas «la speleologia, finalizzata a far conoscere il mondo sotterraneo ed educare, in particolare i giovani, alla sicurezze e al rispetto dell’ambiente, è una di quelle attività che possono incrementare il turismo nelle zone interne della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 