VaiOnline
Alghero.
08 giugno 2026 alle 00:49

L’ex convento delle Clarisse finalmente riabbraccia i fedeli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo mesi di silenzio, l’ex convento delle Clarisse in località Montagnese torna ad aprire le sue porte ai fedeli. La struttura che per decenni ha ospitato la vita di clausura delle Sorelle Povere di Santa Chiara sarà nuovamente luogo di preghiera e di culto grazie all’arrivo in diocesi dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, accolti dal vescovo Mauro Maria Morfino.

La riapertura ufficiale è fissata per sabato, alle 21 è in programma un rosario meditato, seguito dalla celebrazione della messa presieduta dal vescovo Morfino. La presenza del nuovo istituto religioso segna una nuova fase per il complesso, che torna così a svolgere una funzione spirituale stabile per la comunità. L’Ordine dei Servi del Cuore Immacolato di Maria nasce nel 1991 e si ispira al messaggio di Fatima e alla testimonianza dei tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia. «La Madonna ha chiesto preghiera, riparazione, una vita sacramentale autentica e la consacrazione al suo Cuore Immacolato», spiega il superiore padre Aldo Travaglione. L’attività dei religiosi è rivolta soprattutto alla formazione catechetica e spirituale di bambini, giovani e famiglie. Verrà garantito l’accesso quotidiano alla chiesa dalle 7.30 alle 20, con disponibilità per le confessioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  