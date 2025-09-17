VaiOnline
Carabinieri.
18 settembre 2025 alle 00:17

L’ex comandante regionale dell’Arma tra i componenti della fondazione Omri 

Per oltre tre anni, dal settembre 2017 al gennaio 2021, è stato al comando della legione dei carabinieri della Sardegna. Ora il generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio è entrato a far parte dei membri della Fondazione Insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (Omri): una nuova tappa nel servizio al Paese e che ne rafforza l’impegno civile e istituzionale.

Con la scelta di voler aderire alla Fondazione, Truglio conferma la propria volontà di continuare a essere al servizio dell’Italia, nella dimensione civile e culturale. Il generale vanta una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata con il 159° corso dell’Accademia Militare di Modena e sviluppatasi attraverso ruoli di comando e responsabilità in Italia e all’estero, in contesti operativi complessi come Somalia, Bosnia, Iraq e Albania. Ha poi comandato unità strategiche, la Legione Sardegna, la Forza di Gendarmeria Europea e la Direzione Investigativa Antimafia ottenendo numerose onorificenze.

