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02 agosto 2026 alle 00:50

L’Estate Gonnese tra cinema e musica 

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Esordio con un grande pubblico per l’Estate Gonnese 2026, il calendario di iniziative promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco. La prima è stata una serata particolarmente intensa con la proiezione all’aperto del film “La vita va così”. In piazza Vittorio Emanuele è arrivato a sorpresa Ignazio Loi, l’allevatore-attore di 84 anni, protagonista del film. Una grande emozione per il pubblico, tante foto ricordo e strette di mano. Dunque è confermato l’interesse per un programma che accompagnerà il paese nelle prossime settimane. Ieri la musica ha animato piazza Municipio e piazza Vittorio Emanuele con le esibizioni delle band locali Malutonu, I Plebei e Gli Amici del Nuraghe. I primi due appuntamenti hanno così inaugurato l’edizione 2026 dell’Estate Gonnese con una buona risposta di pubblico. Prossimo appuntamento sabato: merenda, animazione e giochi in piazza per i bambini. ( f.me. )

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