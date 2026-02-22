L’Esperia voleva giocare   

Un fine settimana di sosta per rifiatare e preparare la volata playoff in Serie B Interregionale. Ma anche una pausa che, probabilmente, l’Esperia Cagliari avrebbe evitato. La gara in programma sabato al PalaPirastu non si è disputata per motivazioni legate al viaggio della formazione campana, che aveva irritualmente scelto di raggiungere l’Isola via nave. Le condizioni meteo avverse avrebbero consentito l’attracco al porto di Cagliari soltanto un paio d’ore prima della palla a due, inducendo la Fip Lazio, competente per l’organizzazione del torneo, a disporre il rinvio a data da destinarsi.

Una decisione che ha lasciato un filo di irritazione in casa rossoblù, abituata a pianificare con largo anticipo le trasferte, sempre via aereo e con arrivo il giorno precedente alla palla a due. La dirigenza ha comunque preso atto della situazione, attivandosi per individuare una data che non appesantisca eccessivamente il calendario. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di recuperare giovedì 12 marzo, tra le due sfide interne contro Viterbo e Scandone, sfruttando il prossimo turno di riposo legato alla rinuncia al campionato di Ferentino. L’ultima parola spetterà alla Fip Lazio, chiamata a esprimersi nei prossimi giorni dopo aver sentito le ragioni dei due club.

Sennori alza la testa

Successo di peso, intanto, per la Klass Sennori, che a Sorso ha superato Angri 89-83 grazie a un terzo quarto da 34 punti. Una prova di carattere, utile anche a sopperire alle assenze di Cordedda e Nwokoye sotto canestro. I romangini salgono a quota 8, restando ultimi ma ora a -2 dal terzetto composto da Ostiense, Antoniana e Caiazzo.

In Serie B Interregionale non sono previste retrocessioni dirette, ma migliorare la posizione in vista dei playout sarà determinante. «Abbiamo limitato i momenti di smarrimento e siamo rimasti sempre dentro la partita», osserva il vice allenatore Antonello Porcu. «L’intensità e l’aggressività si sono viste, anche se gli 83 punti concessi non sono pochi. Dalla difesa abbiamo tratto fiducia, muovendo il pallone con pazienza e trovando buone soluzioni. Si è vista, forse la miglior Sennori di tutta la stagione. Le assenze di Cordedda e Nwokoye pesavano, ma chi è sceso in campo ha dato un contributo importante. È stato un passo avanti nel percorso di crescita del gruppo».



