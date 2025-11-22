Lepore: Viminale sconsiderato, paghi i 100mila euro di danni 

Dopo i momenti di guerriglia di venerdì sera nel centro di Bologna, durante la manifestazione contro la partita fra la Virtus e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, il sindaco Matteo Lepore attacca il ministro Matteo Piantedosi per la «gestione sconsiderata» della sicurezza e lo ritiene responsabile degli almeno «100mila euro di danni» subiti dalla città. E il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni replica invitandolo a condannare i violenti, tra i quali - punzecchia - quelli dei «suoi amati centri sociali». Ma già in mattinata Lepore aveva condannato fermamente le violenze, opera di un «80% che veniva da fuori città».

