VaiOnline
Polemica.
23 novembre 2025 alle 00:42

Lepore: Viminale sconsiderato, paghi i 100mila euro di danni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo i momenti di guerriglia di venerdì sera nel centro di Bologna, durante la manifestazione contro la partita fra la Virtus e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, il sindaco Matteo Lepore attacca il ministro Matteo Piantedosi per la «gestione sconsiderata» della sicurezza e lo ritiene responsabile degli almeno «100mila euro di danni» subiti dalla città. E il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni replica invitandolo a condannare i violenti, tra i quali - punzecchia - quelli dei «suoi amati centri sociali». Ma già in mattinata Lepore aveva condannato fermamente le violenze, opera di un «80% che veniva da fuori città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis