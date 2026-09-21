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Autunno in Barbagia.
22 settembre 2026 alle 00:31

L’Einstein va incontro alle Cortes 

Esperti negli info-point a Lodine e Sarule: vogliamo garantire trasparenza 

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«Stiamo cercando di comunicare il progetto Einstein Telescope per garantire trasparenza. L’obiettivo è quello di abbattere quel muro che spesso c’è tra scienza e popolazione». Il ricercatore dell’università di Sassari, Luca Cardello, mette da parte quello che è il suo campo, la sua quotidianità. La geologia può attendere, così come i tecnicismi. Meglio virare sulla semplicità, arrivare con immediatezza alla gente, oltretutto in un contesto distensivo e rilassante come Autunno in Barbagia. Da Lodine la divulgatrice di Et, Carolina Corona, fa lo stesso. Vuole abbattere quel muro di diffidenza che ancora circonda, in alcuni casi, l’osservatorio di onde gravitazionali, come il recente attentato di Lula testimonia. «Vogliamo collegare territorio e istituzioni».

Sogno condiviso

Le auto in fiamme dei due ricercatori impegnati nell’ambizioso progetto sono ancora ben impresse nella mente di tanti, così come il Consiglio comunale straordinario che a Lula ha sancito la scossa. Ecco perché i sei divulgatori di Einstein Telescope hanno deciso di abbandonare le sedi più istituzionali, con il sostegno dell’Istituto nazionale fisica nucleare e Istituto nazionale di astrofisica. Meglio girare il cuore dell’Isola, le Cortes, come accaduto nel fine settimana, dove gli info-point sono stati allestiti a Sarule e Lodine. «Parlare con le persone che vivono in questi luoghi e in queste comunità, dove il progetto Et si sta sviluppando, è essenziale per conoscere dubbi, curiosità e perplessità della gente», dice Michele Vadilonga Gattermayer, dell’osservatorio astronomico Inaf di Cagliari. «Al tempo stesso, ci aiuta a comprendere quale supporto le persone del posto possono dare all’iniziativa». Lodine ma non solo. Carolina Corona precisa: «Abbiamo un punto informazioni a Lula. In questo modo, chi ha dubbi da sciogliere o semplici curiosità da chiedere può essere accontentato».

Le Cortes

Prima Bitti, poi Oliena. Quindi Sarule e Lodine. I divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lula e Nuoro, nella sede del Consorzio universitario, continueranno ad affiancare pure gli info-point itineranti nelle varie tappe di Autunno in Barbagia. «La gente risponde e si mostra interessata al progetto: è ottimista», rimarca Carolina Corona. Davide Cualbu, sindaco di Lodine, conclude: «Sono felicissimo e orgoglioso di aver ospitato qui un momento di divulgazione dedicato a un progetto di impatto scientifico e tecnologico di livello mondiale. I ragazzi sono stati eccezionali a spiegare e incuriosire i numerosi visitatori. In Comune è stato un continuo viavai di persone. Questo progetto, se dovesse andare in porto, avrà sicuramente importantissime ricadute positive sui nostri territori».

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