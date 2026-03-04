VaiOnline
L’appuntamento.
05 marzo 2026 alle 00:31

Legacoop, uno sguardo al futuro 

Una riflessione e un confronto sul futuro della Sardegna e dell’Italia nel prossimo decennio. È il tema dell’incontro “Strategia Cooperativa. Legacoop da 140 anni… e per sempre!”, promosso da Legacoop Sardegna: si terrà domani al T Hotel di Cagliari, dalle 9.30.

Ad aprire i lavori la relazione di Claudio Atzori, presidente di Legacoop Sardegna. A seguire spazio a Giacomo Cucignatto, ricercatore esperto di Svimez che presenterà il Rapporto sul Mezzogiorno, e Dario Fabbri, direttore della rivista Domino.

Previsti gli interventi di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione, Giacomo Spissu, presidente Fondazione di Sardegna, Fabrizio Pilo, prorettore dell’Università di Cagliari, Daniela Falconi, presidente Anci, Maurizio De Pascale, presidente Confindustria, Fausto Durante, segretario generale Cgil, Maria Grazia Patrizi, presidente Confcooperative, Francesco Porcu, segretario Cna, Luca Saba, direttore Coldiretti, e dei parlamentari Sabrina Licheri, Silvio Lai e Francesco Mura. Conclusioni a cura di Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop.

