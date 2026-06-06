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Via San Paolo.
07 giugno 2026 alle 00:30

L’ecocentro nuovamente a pieno regime 

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Da domani l’ecocentro comunale di via San Paolo riprende la propria configurazione funzionale originaria, con il ripristino completo dei servizi di conferimento rifiuti. Negli ultimi due anni la struttura aveva operato in forma ridotta, a causa della provvisoria indisponibilità della stazione di travaso di San Lorenzo, con conseguente limitazione degli spazi e delle categorie di rifiuti conferibili. Con il completamento di una parte dei lavori che hanno interessato la stazione, è stata ripristinata anche la funzionalità dell’ecocentro.

La struttura di via San Paolo è aperta tutti i giorni (comprese le domeniche, ma esclusi i festivi), la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

Da domani, quindi, è nuovamente possibile conferire tutte le categorie di rifiuto previste dall’ordinanza , inclusi i rifiuti ingombranti (grandi elettrodomestici, arredi, televisori, materiali voluminosi in legno e plastica).

I rifiuti ingombranti possono essere ritirati in prossimità dell'ingresso della propria abitazione, previo appuntamento da fissare tramite sito www.cagliariportaporta.it o l’applicazione per smartphone/tablet Aligapp. In alternativa, telefonando al numero verde 800533122.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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