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Arbus
01 novembre 2026 alle 00:29

Le strisce blu aumentano in Costa Verde 

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Parcheggi a pagamento, la minoranza interroga il sindaco: «Arrivano nuove spese per i cittadini?». Nel mirino del gruppo consiliare “Avanti Arbus” è finita la richiesta avanzata dalla società che gestisce il servizio delle strisce blu lungo la Costa Verde. Nello specifico interessa la rivendicazione, da parte della concessionaria, di aumenti delle tariffe, con l’estensione del numero degli stalli e la proroga del servizio.

I consiglieri hanno chiesto spiegazioni al sindaco, Paolo Salis, e all’assessore al Turismo, William Collu, sulle possibili conseguenze economiche che cadrebbero direttamente sui cittadini e gli effetti che eventuali modifiche potrebbero produrre sull’organizzazione dei prossimi anni. «Non possiamo permettere», dice il primo firmatario, Agostino Pilia, «che eventuali criticità nella gestione della sosta si traducano automaticamente in nuovi costi per la collettività. Prima di qualsiasi decisione occorre verificare attentamente le motivazioni, il rispetto delle condizioni previste dal contratto e dalla normativa».

Cinque le domande poste all’attenzione della Giunta: conoscere i nuovi costi indicati dalla società, quali sono le ragioni alla base del presunto squilibrio, a quanto ammonterebbe l'aumento delle tariffe orarie per l'adeguamento Istat, se siano previsti incrementi del numero degli stalli di sosta, per quanti anni o mesi si intende prolungare il rapporto contrattuale. La questione, che ha ricadute sia sul portafoglio dei cittadini sia sul futuro della mobilità lungo il litorale, sarà discussa in Aula il 3 novembre, alle 17.30.

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