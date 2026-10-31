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Triei
01 novembre 2026 alle 00:28

Le Stelle  tra i Giganti di Osono 

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Più di duemila anni fa qualcuno ha messo due pietre a guardia del cielo. Sono a Osono, sopra Triei. Una tomba dei giganti antichissima, intatta, buia di notte al punto giusto per vedere le stelle. Per i quarant’anni della Pro loco, presieduta da Romolo Cabiddu, nasce Stelle tra i giganti. Una festa legata a is animas, quando a Triei i bambini, nel rispetto della tradizione, girano di casa in casa (oggi pomeriggio) per i dolci in memoria di chi non c’è più. Ieri mattina Osono è stata dei bambini. Tutti di Triei, portati su a costo zero dal Trenino Supramonte. Bronzetti fusi dal vivo, abiti nuragici, letture, disegni. Dal tramonto di ieri e per tutta la giornata di oggi. Navetta fino a mezzanotte, cori, jazz, apericena offerto, telescopi dell’Osservatorio di Lanusei per guardare le stelle, incontri su archeologia e Supramonte. Si chiude in paese con la Masquerada dei Barbariciridicoli. (ro. se.)

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