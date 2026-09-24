Le stelle internazionali  da oggi a Sa Rodia 

A Oristano, la quarta edizione del “Sardegna Volleyball Challenge”, quadrangolare femminile, entra da stasera nella parte più attesa, la fase agonistica. Al Palazzetto di Sa Rodia, iniziano le sfide europee. Alle 17 la prima partita, tra la formazione serba dell’OK Tent Obrenovac e il Korabelka San Pietroburgo, che segna il ritorno di una formazione russa in una competizione internazionale. Alle 20,30 di fronte il Panathinaikos Atene, tre le più titolate del volley femminile in Grecia, e le rumene del Cso Voluntari. Domani alle 20,30 le vincenti si contenderanno il Trofeo, la sfida sarà preceduta dalla “finalina” per il terzo posto, inizio ore 17,30.

Le quattro squadre sono giunte ieri in Sardegna. Il racconto sui social della loro esperienza nell’isola è immediatamente iniziato. In serata, in Piazza Eleonora, la festa e la presentazione delle atlete.

A Sa Rodia ci saranno 13 reduci dell’Europeo. Bojana Gocanin e Sladana Mirkovic (gioca nel Korabelka) hanno vinto il bronzo con la Serbia grazie alla vittoria sull’Olanda di Monika Lampkowsa (una delle più forti schiacciatrici dell’europeo), a Oristano con la maglia del Panathinaikos. Si rivede a Oristano Natalia Suvorova, presente nell’edizione del 2018 con la nazionale giovanile russa: poi ha vinto l’europeo Under 17 e il Mondiale Under 19 e oggi è punto di forza della nazionale maggiore.

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