Le stelle dei Giochi, da Vonn ai pro dell’hockey su ghiaccio 

Milano. Tre giorni al via. A illuminare i Giochi Olimpici che stanno per arrivare c'è, più di ogni altro, il volto raggiante e famelico con cui Lindsey Vonn, 41 anni, sta affrontando questa stagione. È certamente l'americana la superstar tra i campioni di Milano Cortina, sperando che la botta presa venerdì scorso a Crans Montana non le crei problemi. All’ultima Olimpiade, vorrà lasciare il segno su una pista che ama da sempre come l'Olimpia delle Tofane. Poi c'è Mikaela Shiffrin, l'altra grande stella statunitense, la più vincente nella storia dello sci, che ai Giochi si presenta con un fardello da scrollarsi di dosso: nella scorsa edizione, a Pechino, due cadute in gigante e in slalom la tolsero dalla corsa per le medaglie, mentre in velocità non andò oltre il nono posto. Chi, invece, spadroneggia tra gli uomini è Marco Odermatt, che ha da poco ritoccato due record sensazionali: 5 trionfi consecutivi nel gigante di Adelboden, 4 nella discesa di Wengen. Numeri che raccontano di un talento poliedrico mai visto.

Sul ghiaccio

Ma questa sarà anche l'edizione del ritorno dei campioni della Nhl sul ghiaccio olimpico per la prima volta dal 2014. All'arena Santa Giulia, dove i nordamericani sognano un derby per i metalli pesanti tra Canada e Usa. Sul ghiaccio milanese pattineranno il veterano Sidney Crosby, due volte oro olimpico a Vancouver e a Sochi, e l'attuale stella Connor McDavid, oltre 12 milioni di dollari di stipendio annuo. La nazionale a stelle e strisce non vince dal “miracle” del 1980 e schiererà tutti i suoi assi, da Auston Matthews a Jack Eichel. Nel pattinaggio tutti pronti a farsi incantare dai salti dell’americano Ilia Malinin, classe 2004, il “dio dei quadrupli”, primo nella storia a eseguire un quadruplo Axel.

Sulla neve

Nel fondo, il cannibale Johannes Klaebo proverà ad allungare il suo regno: con già 5 ori al collo, il norvegese punta a raggiungere gli otto della sua ex collega e connazionale Marit Bjorgen. La statunitense Chloe Kim, a soli 25 anni, va invece a caccia di una tripletta dorata nello snowboard halfpipe. Eileen Gu, cinese nata a San Francisco catturerà invece gli occhi degli appassionati di freestyle. Nel biathlon non ci sono stelle: sarà il tracciato di Anterselva a selezionarle.

