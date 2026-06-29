Le ragazze del Cagliari trionfano in Coppa Italia 

Una grande finale, per conquistare la seconda Coppa Italia della sua storia. La squadra femminile del Cagliari Beach Soccer si è aggiudicata il trofeo nella tappa di Lignano Sabbiadoro, al termine di un ultimo atto di grande spettacolo. Domenica sera, contro il Lady Terracina con cui le rossoblù ormai da anni si contendono tutti i titoli nazionali, la formazione di Angelo D’Amico si è imposta per 4-3 allo scadere: decisivo il gol di capitan Veronica Privitera a 38’’ dalla fine, dopo che già aveva trovato il momentaneo 2-1 con uno splendido tiro da centrocampo. In gol per il Cagliari anche Vecchione e Baldini. (r. sp.)

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