«Le nuove scritte? Migliorano l’estetica» 

La scritta “Guspini” composta da lettere alte 70 centimetri e collocate su aiuole curate, saranno illuminate nelle prossime settimane, diventando un punto di riferimento visivo per residenti e visitatori. È la novità installata nelle rotatorie nelle entrate del centro abitato.

Il vice sindaco Marcello Serru ha ringraziato l’ufficio Lavori pubblici per il lavoro svolto: «Contribuiscono all’estetica cittadina e all’immagine del paese. Sono un “biglietto da visita” simbolico che esprime cura, appartenenza e attenzione al territorio». Alessio Pilloni del gruppo di minoranza Impari sottolinea: «Il decoro urbano consiste non solo nell'evidenziare il nome del paese che si sta visitando, ma evitando la trascuratezza come le buche nelle strade segnalate da anni, marciapiedi divelti, siepi che ostacolano il transito dei pedoni».

