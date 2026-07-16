VaiOnline
Editoria.
17 luglio 2026 alle 00:32

«Le edicole presidio di democrazia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La progressiva riduzione della rete di vendita della stampa non è soltanto un problema economico o commerciale. È una questione di interesse pubblico che riguarda il pluralismo dell’informazione, la coesione territoriale e la qualità della nostra democrazia. Chiediamo alle Regioni di considerare il sostegno alla rete delle edicole come un investimento strategico per garantire a tutti i cittadini il diritto a un’informazione professionale, verificata e pluralista». Così il presidente della Fieg (Federazione italiana editori giornali), Andrea Riffeser Monti, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con i sindacati degli edicolanti.

La Fieg ha illustrato un pacchetto di proposte finalizzate l’impoverimento della rete di vendita. Tra le priorità, la semplificazione delle regole per la vendita della stampa, il coinvolgimento del commercio di prossimità, l’istituzione di programmi regionali permanenti di sostegno economico ai punti vendita, il riconoscimento della distribuzione e della vendita della stampa come attività di interesse generale e interventi specifici per i territori più fragili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Caldo, la giungla dei cantieri

La Sardegna boccheggia: aspettando il venerdì nero, Ollastra tocca i 47 gradi 
l Artizzu, Marci
il dibattito

«Il Pnrr non può colmare il gap insulare»

L’audizione di Meloni alla Commissione parlamentare: «Serve valutare l’impatto» 
Alessandra Ragas
Camera

Legge elettorale, riecco la maggioranza

Archiviato il ko sulle preferenze: la legge passa con 217 sì. Ora tocca al Senato 
L’incontro

Grazia a Roggero, alta tensione tra Nordio e il Colle

Il Quirinale puntualizza: la facoltà solo al presidente 
La sentenza

Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

All’ex ad di Aspi la più dura delle 32 condanne. Salvini: chi sbaglia paga 