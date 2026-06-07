Lavori urgenti: domani acqua a singhiozzo 

Ancora disagi nell’erogazione dell’acqua in città. Domani, dalle 8,30, i tecnici di Abbanoa completeranno l’intervento di manutenzione, avviato giovedì scorso, sulla condotta di distribuzione in uscita dai serbatoi di Monte Urpinu verso la zona est della città. Dunque in diversi rioni i rubinetti resteranno asciutti per buona parte della giornata.

Il doppio intervento è scattato dopo che era stata individuata una lesione in un tratto del diametro di 600 millimetri in un’area demaniale nella zona dell’ex ristorante “La Fattoria” ai piedi del colle. Giovedì scorso è stata posizionata una prima fascia: domani, fanno sapere dagli uffici di Abbanoa, si procederà con la chiusura dell’intervento. La decisione di suddividere i lavori in due giorni distinti è stata presa per limitare quanto possibile i disagi all’utenza. Questi i quartieri in cui domani ci saranno dei disagi: La Palma, Medau Su Cramu, Poetto, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e di via Fleming. Giovedì scorso, con una serie di manovre in rete effettuate dai tecnici di Abbanoa, le utenze restate senz’acqua sono state un numero limitato. Anche oggi saranno adottate le misure necessarie per limitare i disservizi alle utenze.La situazione è destinata a rientrare alla normalità dalle 18,30. Eventuali problemi potranno essere segnalati al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

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