Lavori sull’impianto di riscaldamento, chiude la piscina comunale 

Il messaggio agli operatori è arrivato ieri mattina. “Si comunica che a partire dal 26 gennaio la piscina comunale di via dello Sport verrà interessata da un intervento di sostituzione di porzioni di circuito dell’impianto dei riscaldamento e di alcuni radiatori, per un periodo stimato in dieci giorni. Pertanto l’impianto rimarrà chiuso”. Il problema sarebbe un’ingente perdita sottotraccia che interessa spogliatoi e servizi igienici. «Non si tratta di un episodio isolato», dice Stefania Loi, consigliera di FdI che ha presentato un’interrogazione in merito. «È l’ennesima chiusura di un impianto strategico per lo sport cittadino. Interventi simili si stanno ripetendo con cadenza pressoché mensile, con gravi disagi per le società sportive e per gli utenti, che perdono giornate di allenamento e vedono compromessa la continuità dell’attività».

Nell’interrogazione si chiede all’amministrazione per quali motivi non sia stata programmata una ristrutturazione concentrata nel periodo estivo. «La gestione degli impianti sportivi non può essere affrontata in emergenza», conclude Loi, «serve una programmazione che garantisca rispetto per il lavoro delle società sportive e il diritto dei cittadini a usufruire di strutture pubbliche funzionanti e affidabili». ( ma. mad. )

