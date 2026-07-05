Lavori per il collettore, rovinato dagli scavi l’asfalto appena rifatto 

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la strada asfaltata a nuovo dopo anni di disagi, che in via Mar Egeo si lavora di nuovo. Operai e mezzi di Abbanoa impegnati nella realizzazione del collettore fognario della costa, hanno scavato lungo tutta la strada rendendo vano il rifacimento del manto di solo qualche settimana fa. «È un disastro» spiega un residente, Stefano Scanu, «sapevamo che Abbanoa doveva fare dei lavori ma non credevamo distruggesse così l'asfalto appena fatto. Ci pare uno spreco assurdo di soldi pubblici». Da Abbanoa fanno sapere che «stiamo realizzando il collegamento alla nuova rete fognaria che consentirà di dismettere il depuratore di Sant'Andrea. La stessa operazione è in corso anche per altri 9 vecchi depuratori, spesso in riva al mare, che finalmente saranno chiusi trasformandoli in impianti di sollevamento con un forte beneficio per l'ambiente e per gli abitanti della zona, d'intesa con il Comune si troveranno le soluzioni per risistemare tutte le strade interessate attualmente dagli scavi».

Si tratta di un intervento da 8,5 milioni da anni bloccato per via di un contenzioso. Saranno realizzati un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale e saranno dismessi dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione.

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