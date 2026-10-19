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Il cantiere.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Lavori notturni  per il nuovo asfalto 

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Nuovo asfalto sulla strada statale 131 dir: da oggi e fino al 30 ottobre per i lavori dell’Anas sono previste limitazioni notturne al traffico lungo la carreggiata in direzione aeroporto.

Il provvedimento prevede la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso e sarà attivo nella fascia oraria tra le 21,30 e le 6 del giorno successivo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Invece, per lavori di rifacimento della segnaletica sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, nelle notti comprese tra il 22 e il 25 ottobre, rimarrà chiusa la rampa di uscita al km 14,880 della carreggiata in direzione Cagliari. In questo caso il provvedimento è valido nella fascia oraria compresa tra le 22 e 6 del giorno successivo. Per i medesimi interventi e seguendo le stesse modalità, sulla strada statale 554 sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di uscita al km 1,400 in direzione Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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