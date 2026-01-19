Lavori in viale Poetto, previsti disagi al traffico 

Disagi in arrivo in viale Poetto per alcuni interventi di cura del verde programmati dal Servizio comunale mobilità, infrastrutture viarie e reti. Lavori che potrebbero però essere rinviati qualora persistesse ancora l’emergenza maltempo, che sino a ieri sera la Protezione civile aveva esteso sino a oggi. Al momento dunque dal Comune non è arrivata alcuna notizia di un rinvio dei lavori, che sarebbe però automatico nel caso di proroga dell’allerta rossa.

Gli interventi sono stati programmati a partire da domani e sino a lunedì 26 gennaio, e andranno avanti dalle ore 9 alle 12.30, interessando principalmente il tratto tra via S’Arrulloni e la rotatoria tra viale Campioni D'Italia 1969/70 e il viale San Bartolomeo. Qui è prevista la riduzione di carreggiata su entrambi i sensi di marcia, con anche il divieto di sorpasso e limite di velocità fissato a 30 chilometri orari. Possibili rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta.

«L’amministrazione comunale – si legge in una nota – invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, a moderare la velocità e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti nelle ore interessate dai lavori».

